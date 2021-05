Minacce per costringere negozianti a pagare, maresciallo della Finanza arrestato dai colleghi (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per non esporsi in prima persona si avvaleva di un complice attraverso il quale minacciava alcuni contribuenti di controlli fiscali da cui sarebbe potuta scaturire la chiusura o la sospensione delle loro attività commerciali: figura anche un maresciallo della Guardia di Finanza tra le due persone arrestate dai finanzieri della Sezione Anticorruzione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, specializzata in investigazioni su reati contro la Pubblica Amministrazione, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. I due arrestati sono rispettivamente residenti a Caserta e Casoria (Napoli) ma il maresciallo prestava servizio nel capoluogo partenopeo. Le Minacce erano finalizzate a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per non esporsi in prima persona si avvaleva di un complice attraverso il quale minacciava alcuni contribuenti di controlli fiscali da cui sarebbe potuta scaturire la chiusura o la sospensione delle loro attività commerciali: figura anche unGuardia ditra le due persone arrestate dai finanzieriSezione Anticorruzione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, specializzata in investigazioni su reati contro la Pubblica Amministrazione, al termine di indagini coordinate dalla ProcuraRepubblica di Napoli Nord. I due arrestati sono rispettivamente residenti a Caserta e Casoria (Napoli) ma ilprestava servizio nel capoluogo partenopeo. Leerano finalizzate a ...

