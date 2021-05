TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Mimmo Battaglia arcivescovo di Napoli: «Lotta alla camorra, i parroci contro le mafie fino al martirio» - mattinodinapoli : Mimmo Battaglia arcivescovo di Napoli: «Lotta alla camorra, i parroci contro le mafie fino al martirio» - ADM_assdemxmi : RT @fam_cristiana: #SanGennaro, il monito dell'arcivescovo di #Napoli Mimmo Battaglia: «Non cercate buoni auspici o presagi nefasti per il… - fam_cristiana : #SanGennaro, il monito dell'arcivescovo di #Napoli Mimmo Battaglia: «Non cercate buoni auspici o presagi nefasti pe… - MMontiglione : RT @Chiesadinapoli: TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN GENNARO Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo don Mimmo Battaglia - 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Mimmo Battaglia

Il Mattino

Il vescovo di Napoli, don, dopo il passaggio di consegne col cardinale Crescenzio Sepe , ha fatto un secondo tentativo dopo le preghiere dei fedeli, ma anche in questo caso il sangue ...A dare l'annuncio è stato l'arcivescovo. Sono tre le date nelle quali i napoletani si riuniscono in preghiera per invocare lo scioglimento del sangue: il 19 settembre, giorno del ...Nell'inchiesta sull'altarino in memoria del giovane boss Emanuele Sibillo da pochi giorni rimosso dal centro storico di Napoli, è raccontata un'immagine forte: i ...Di nuovo sangue a Torre Annunziata. La città, ancora sconvolta dall’omicidio di Maurizio Cerrato, è costretta a scrivere un’altra pagina di cronaca nera. Ieri sera in via Gino Alfani, cuore della movi ...