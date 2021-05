MILLY CARLUCCI E MARIA DE FILIPPI? “UNA MANNA DAL CIELO PER LA DANZA E IL BALLO”

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 4 maggio 2021) Lain televisione è sinonimo diDe. Da una parte i vip di Ballando con le Stelle che scendono in pista per mettersi in gioco con ile far scoprire lati inediti del proprio carattere, dall’altra i talenti di Amici che sognano un futuro da professionisti nel mondo dellae del canto. Due vere e proprie palestre di televisione, spettacolo e anche di psicologia perché c’è molto altro rispetto alle esibizioni che vediamo su Rai1 e Canale 5. C’è un racconto di vita che parte dale tocca tutte le sfumature dell’esistenza, tra gioie e dolori, successi e battute d’arresto, sogni che si avverano. In questi mesi non sono mai stati così vicini i due mondi, quello die quello di ...