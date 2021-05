Milito | “Mourinho alla Roma? Positivo per il calcio italiano | farà bene”

(Di martedì 4 maggio 2021) Notizia calda delle ultime ore è l’arrivo di José. Ne ha parlato anche Diego, centravanti dell’Inter del Triplete, in un intervento ai microfoni di Sky Sport. “È una cosa molto positiva per il. Mi sarebbe piaciuto che tornasse all’Inter” ammette, che scherza: “Gli vogliamoe spero facciatranne che con l’Inter e il Genoa“. “Avere un allenatore così ti fa fare un salto di qualità, sono sicuro che la” ha aggiunto l’ex calciatore nerazzurro, “sa gestire ogni momento, capisce i calciatori e questo è molto importante“. SportFace.

Masarà ancora Special One? Stando alle sue ultime uscite, il dubbio viene. Stiamo ... era il 2010, arrivò anche la Coppa Italia conquistata battendo in finale proprio la Roma: dila ...Thiago Motta,, Maicon e Stankovic appongono la propria firma scatenando il delirio nerazzurro e fanno scrivere una pagina memorabile nella carriera di. 3) DINAMO KIEV - INTER 1 - 2 , ...L'ex attaccante nerazzurro, vincitore del Triplete proprio con lo Special One in panchina: "Riesce a tirare fuori il 100% da tutti e guarda molto i dettagli" L'arrivo di Josè Mourinho ha spiazzato tut ...Calcio, l'ex centravanti dell'Inter Diego Milito ha commentato così l'arrivo di José Mourinho alla Roma: "Farà fare un salto di qualità".