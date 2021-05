Milano, Sala rompe il silenzio sugli assembramenti dei tifosi nerazzurri (Di martedì 4 maggio 2021) Intanto la Curva Nord ha organizzato la festa il 23 maggio Destano ancora scalpare le immagini dei festeggiamenti di domenica scorsa in Piazza Duomo a Milano. La vittoria dello scudetto da parte dell’Inter ha infatti portato centinaia di tifosi ad assembrarsi il piazza o fuori dallo Stadio San Siro. Una marea di polemiche si è scatenata alimentata anche dal fatto che la situazione poteva o meglio doveva essere prevista e dal fatto che il Sindaco Sala solo ieri, lunedì 3 maggio ha parlato tramite un post e oggi tramite un video rompendo il silenzio. “È vero, la situazione era certamente prevedibile. Ma non è pensabile che si potesse evitare che i tifosi scendessero in piazza, e sarebbe stato così in qualunque città italiana la cui squadra avesse vinto lo scudetto”. E poi: “Io capisco ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 maggio 2021) Intanto la Curva Nord ha organizzato la festa il 23 maggio Destano ancora scalpare le immagini dei festeggiamenti di domenica scorsa in Piazza Duomo a. La vittoria dello scudetto da parte dell’Inter ha infatti portato centinaia diad assembrarsi il piazza o fuori dallo Stadio San Siro. Una marea di polemiche si è scatenata alimentata anche dal fatto che la situazione poteva o meglio doveva essere prevista e dal fatto che il Sindacosolo ieri, lunedì 3 maggio ha parlato tramite un post e oggi tramite un videondo il. “È vero, la situazione era certamente prevedibile. Ma non è pensabile che si potesse evitare che iscendessero in piazza, e sarebbe stato così in qualunque città italiana la cui squadra avesse vinto lo scudetto”. E poi: “Io capisco ...

