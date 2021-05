Milano: Sala, ‘campo via Bonfadini sarà demolito, tornerà serenità e legalità’ (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag.(Adnkronos) – “Da oggi il campo nomadi di via Bonfadini-Zama è sotto sequestro ed è iniziata la demolizione dei manufatti abusivi presenti. Sono certo che i provvedimenti cautelari eseguiti questa mattina contribuiranno a riportare serenità e legalità tra gli abitanti del quartiere, da tempo vessati e stanchi di questa situazione”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, su Facebook, commenta l’operazione ‘rifiuti preziosi’ condotta dalla polizia locale del capoluogo lombardo, che ha portato ad oltre 30 arresti e più di settanta denunce per estorsione con metodo mafioso, associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere per spaccio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag.(Adnkronos) – “Da oggi il campo nomadi di via-Zama è sotto sequestro ed è iniziata la demolizione dei manufatti abusivi presenti. Sono certo che i provvedimenti cautelari eseguiti questa mattina contribuiranno a riportaree legalità tra gli abitanti del quartiere, da tempo vessati e stanchi di questa situazione”. Così il sindaco diGiuseppe, su Facebook, commenta l’operazione ‘rifiuti preziosi’ condotta dalla polizia locale del capoluogo lombardo, che ha portato ad oltre 30 arresti e più di settanta denunce per estorsione con metodo mafioso, associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere per spaccio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

