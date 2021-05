Milano o cara (Di martedì 4 maggio 2021) Paolo Di Paolo si prende Milano. Apre domani tra lo spazio Bulgari di via Montenapoleone e la fondazione Sozzani di corso Como la nuova mostra del sublime fotografo “in incognito” riscoperto due anni fa con la trionfale mostra al Maxxi romano. L’epopea è ormai nota: periodo aureo al “Mondo”, reportage celebri per le maggiori riviste, ritratti alle dive, e poi la decisione di chiudere, e seppellire il mestiere e l’arte di fotografo per sempre. Salvo che a un certo punto la figlia Silvia, che oggi cura anche questa nuova esposizione, rovistando in soffitta riscopre quel ben di Dio. E così, adesso, anche le foto milanesi. Nuovi ritrovamenti, oltre cento scatti, tutto fatto con la Leica “di cui mi innamorai, vista in vetrina in un negozio alla Stazione Termini”, dice Di Paolo al Foglio. “Prima di diventare fotografo per mantenermi facevo il vetrinista, il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 maggio 2021) Paolo Di Paolo si prende. Apre domani tra lo spazio Bulgari di via Montenapoleone e la fondazione Sozzani di corso Como la nuova mostra del sublime fotografo “in incognito” riscoperto due anni fa con la trionfale mostra al Maxxi romano. L’epopea è ormai nota: periodo aureo al “Mondo”, reportage celebri per le maggiori riviste, ritratti alle dive, e poi la decisione di chiudere, e seppellire il mestiere e l’arte di fotografo per sempre. Salvo che a un certo punto la figlia Silvia, che oggi cura anche questa nuova esposizione, rovistando in soffitta riscopre quel ben di Dio. E così, adesso, anche le foto milanesi. Nuovi ritrovamenti, oltre cento scatti, tutto fatto con la Leica “di cui mi innamorai, vista in vetrina in un negozio alla Stazione Termini”, dice Di Paolo al Foglio. “Prima di diventare fotografo per mantenermi facevo il vetrinista, il ...

