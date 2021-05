Milano: era ricercato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, arrestato (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Queste le accuse per un 41enne che ieri è stato arrestato a Milano. Gli agenti della polizia ferroviaria, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, hanno notato l'uomo per via del suo atteggiamento sospetto. Così hanno effettuato un controllo, scoprendo che era ricercato a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso nel mese di aprile 2021 dalla procura di Taranto, dovendo scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione, per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi tra l'anno 2011 e 2012. L'uomo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag. (Adnkronos) -inpersonali. Queste le accuse per un 41enne che ieri è stato. Gli agenti della polizia ferroviaria, impegnati in un servizio di vigilanza nella stazione diCentrale, hanno notato l'uomo per via del suo atteggiamento sospetto. Così hanno effettuato un controllo, scoprendo che eraa seguito di un provvedimento di carcerazione emesso nel mese di aprile 2021 dalla procura di Taranto, dovendo scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione, per reati diinpersonalicommessi tra l'anno 2011 e 2012. L'uomo è ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano era Covid, l'Ema avvia l'esame del vaccino di Sinovac | Festa Inter, Sileri: 'Errore che pagheremo' 04 mag 10:21 Sala: "Tifosi Inter in Duomo? Era inevitabile" 'E' vero la situazione era certamente ... Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando gli assembramenti di domenica sera, e ...

Università dell'Insubria, la stagione concertistica sbarca su Youtube Il duo pianistico eseguirà in carrellata le trascrizioni a quattro mani, com'era d'uso nei salotti ...in pianoforte rispettivamente al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e al Giuseppe Verdi di Milano, ...

Supreme apre a Milano e celebra l’evento con una T-shirt con l’Ultima Cena di Leonardo Il Sole 24 ORE Gravina: «Europei sicuri. Giocatori vaccinati? Indicazione di Mancini» Oggi 12 calciatori a Roma e 14 a Milano sono stati vaccinati secondo le indicazioni del ct Roberto Mancini. «Ringrazio il Governo per averci dato la possibilità di disputare in Italia la fase finale ...

Covid: Lombardia,nessun caso di variante indiana sequenziato (ANSA) - MILANO, 04 MAG - In Lombardia non è ancora stato sequenziato alcun caso di variante indiana del Coronavirus. Lo si evince dai dati presentati oggi in Consiglio Regionale dalla vicepresidente ...

