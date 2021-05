Milano: 160 artisti contro M4, 'vuole arte nella metro ma a nostro carico' (2) (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Milano: 160 artisti contro M4, 'vuole arte nella metro ma a nostro carico' (2)... - rob_milano : RT @Greg_Fontana: 4 maggio 1861 – 4 maggio 2021 – 160° Anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano. Salus rei publicae suprema… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code causa incidente tra Svincolo Capriate (Km 160,8) e A4 Svincolo Trezzo (Km 157,3) in direzi… - MatteoDiLallo : RT @gius_saffioti: Il calendario delle consegne prevedeva dal 1 al 19 maggio consegne per 9,56 milioni di dosi di cui: 6.6M Pfizer (4, 11… - AndreaZeoli : RT @gius_saffioti: Il calendario delle consegne prevedeva dal 1 al 19 maggio consegne per 9,56 milioni di dosi di cui: 6.6M Pfizer (4, 11… -