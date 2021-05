Migranti | 500 morti nel Mediterraneo da inizio anno | numeri triplicati rispetto al 2020

(Di martedì 4 maggio 2021) L’ultimo pesante bollettino è arrivato soltanto 24 ore fa, quando la Mezzaluna Rossa libica ha annunciato in un comunicato che 50, fra cui alcuni egiziani, sononel naufragio della loro imbarcazione davanti alla costa della città libica di al Zawiya. Ma i dati dall’del 2021 sono inquietanti. Secondo le stime dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) sono almeno 500 le persone morte nelmentre cercavano di raggiungere l’Europa. Le vittime sono più del triploallo stesso periodo del, quando si registrarono 150. L’incidente più grave di quest’è avvenuto il 22 aprile: un naufragio che ha causato la morte di 130 persone. “Siamo profondamente preoccupati per il bilancio ...

Almenopersone sono morte dall'inizio dell'anno mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo centrale per scappare dall'Africa e raggiungere l'Europa. Le vittime sono più del triplo rispetto allo ......un sistema di ricerca e di soccorso in mare per icoordinato dall'Ue. "Dalle prime ore di sabato 1 maggio spiega la rappresentante dell'Onu sono sbarcate in Italia circa 1.persone ...Almeno 500 persone sono morte dall'inizio dell'anno mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo centrale per scappare dall'Africa e raggiungere l'Europa. Le vittime sono più del triplo rispetto a ..."Parlo dal porto di Trapani, in Sicilia, dove oltre 450 persone, tra cui circa 180 bambini, stanno sbarcando dopo essere state salvate della nave della Ong Sea Watch". (ANSA) ...