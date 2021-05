“Mi faccio il c**o”. L’ira funesta di Gilles Rocca su Tommaso Zorzi: l’umiliazione in diretta tv (Di martedì 4 maggio 2021) Inizialmente aveva scoperto tutte le carte per poter diventare il prossimo vincitore de L’isola dei Famosi, opinionisti e pubblico lo avevano proclamato il leader indiscusso della tribù dei naufraghi. Tuttavia con il passare delle puntate Gilles Rocca si sarebbe calato fin troppo nel ruolo di ‘maschio alfa’, mostrandosi sempre più intollerante e scontroso con i suoi compagni. Durante la 14esima puntata de L’isola dei Famosi 2021 L’ira funesta di Gilles Rocca si è ferocemente abbattuta contro Tommaso Zorzi. Il naufrago ha reagito male ad alcune considerazioni dell’opinionista, tanto da sconvolgere le persone in studio e spingendo l’inviato Massimiliano Rosolino ad intervenire duramente. Ecco le parole al vetriolo che hanno infuocato il pubblico di ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 maggio 2021) Inizialmente aveva scoperto tutte le carte per poter diventare il prossimo vincitore de L’isola dei Famosi, opinionisti e pubblico lo avevano proclamato il leader indiscusso della tribù dei naufraghi. Tuttavia con il passare delle puntatesi sarebbe calato fin troppo nel ruolo di ‘maschio alfa’, mostrandosi sempre più intollerante e scontroso con i suoi compagni. Durante la 14esima puntata de L’isola dei Famosi 2021disi è ferocemente abbattuta contro. Il naufrago ha reagito male ad alcune considerazioni dell’opinionista, tanto da sconvolgere le persone in studio e spingendo l’inviato Massimiliano Rosolino ad intervenire duramente. Ecco le parole al vetriolo che hanno infuocato il pubblico di ...

