Meteo storia: STRAGE del GRANDE TORINO. Ecco cosa causò lo schianto aereo (Di martedì 4 maggio 2021) Il 4 maggio 1949, alle ore ore 17:05 l'aereo trimotore I-Elce, di ritorno da Lisbona, si schiantò contro il muraglione del terrapieno superiore della Basilica di Superga, sulla collina torinese. La tragedia si consumò per via del maltempo. Nel momento dello schianto le condizioni Meteo vedevano pioggia fitta e nebbia. Il tempo su TORINO era pessimo: nubi basse quasi a contatto col suolo, rovesci di pioggia, forte libeccio con raffiche, visibilità orizzontale scarsissima (40 metri). I resti dell'aereo schiantatosi sul muraglione della Basilica di SupergaPer anni si è cercato di comprendere le esatte cause che hanno portato l'aereo fuori rotta. A seguito di recenti indagini è emersa la possibilità che l'altimetro si fosse bloccato sui 2000 metri e quindi inducesse i piloti a credere di ...

