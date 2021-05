Meteo ROMA verso il CALDO estivo (Di martedì 4 maggio 2021) ROMAIl Meteo su ROMA sarà abbastanza buono, soleggiato con temperature in aumento durante il fine settimana. Nei primi giorni della prossima settimana la temperatura potrebbe raggiungere valori quasi estivi. Tuttavia, a metà settimana si potrebbe verificare un severo cambiamento, ma per ora da confermare. Mercoledì 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 41 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Giovedì 6: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche massime 40 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Venerdì 7: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 22°C. Pressione atmosferica ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 4 maggio 2021)Ilsusarà abbastanza buono, soleggiato con temperature in aumento durante il fine settimana. Nei primi giorni della prossima settimana la temperatura potrebbe raggiungere valori quasi estivi. Tuttavia, a metà settimana si potrebbe verificare un severo cambiamento, ma per ora da confermare. Mercoledì 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche massime 41 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Giovedì 6: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche massime 40 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Venerdì 7: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 22°C. Pressione atmosferica ...

