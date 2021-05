Meteo MILANO dal CALDO estivo ai FORTI TEMPORALI e freddo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 4 maggio 2021)Ilsuvedrà un aumento della temperatura nel finire della settimana, ma nel weekend le cose cominceranno già a cambiare, con un aumento della nuvolosità. E di già non sarà da escludere qualche temporale discendente delle Prealpi. I primi giorni della prossima settimana, da confermare, vengono annunciati con forte maltempo e temperature molto basse. Mercoledì 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1008 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche massime 27 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Giovedì 6: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 10°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 7 Km/h, raffiche massime 26 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Venerdì 7: quasi sereno, ventoso a tratti. ...