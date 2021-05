METEO Italia. Peggioramento con transito di perturbazioni. Poi cambia tutto (Di martedì 4 maggio 2021) METEO SINO AL 10 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La variabilità resta protagonista sull’Italia, anche perché per il momento manca una figura anticiclonica capace di garantire stabilità atmosferica. L’anticiclone non è in grado d’imporsi alle latitudini centro-meridionali del Continente. Le perturbazioni più organizzate restano relegate a nord delle Alpi. L’Italia è comunque coinvolta dal passaggio da una serie di corpi nuvolosi, con il fronte più attivo che incombe da ovest atteso in rotta verso il Centro-Sud. Non andrà tanto meglio al Nord, per via di una certa instabilità ad evoluzione diurna sui settori alpini e prealpini, favorita dall’aria fresca in quota pilotata dalla persistente presenza della depressione sull’Europa Centro-Settentrionale. Tendenza METEO seconda parte di ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 4 maggio 2021)SINO AL 10 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE La variabilità resta protagonista sull’, anche perché per il momento manca una figura anticiclonica capace di garantire stabilità atmosferica. L’anticiclone non è in grado d’imporsi alle latitudini centro-meridionali del Continente. Lepiù organizzate restano relegate a nord delle Alpi. L’è comunque coinvolta dal passaggio da una serie di corpi nuvolosi, con il fronte più attivo che incombe da ovest atteso in rotta verso il Centro-Sud. Non andrà tanto meglio al Nord, per via di una certa instabilità ad evoluzione diurna sui settori alpini e prealpini, favorita dall’aria fresca in quota pilotata dalla persistente presenza della depressione sull’Europa Centro-Settentrionale. Tendenzaseconda parte di ...

