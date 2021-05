Meteo Italia al 19 maggio, il CALDO non durerà (Di martedì 4 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione stanno lanciando segnali inequivocabili. L’ondata di CALDO del fine settimana, seppur importante, potrebbe rappresentare una parentesi Meteo climatica estiva. La configurazione continentale, ove per configurazione – lo ricordiamo – intendiamo il posizionamento di Alte e Basse Pressioni, potrebbe spalancare le porte a un lungo periodo d’instabilità. Le depressioni nord atlantiche sembrano in grado di poter prendere il sopravvento, il ché ovviamente non sarebbe una notizia esaltante. Guardando le proiezioni a lungo termine, verso l’ultima decade di maggio, sono più i riscontri orientati al maltempo che quelli orientati al consolidamento dell’Alta Pressione. E’ evidente che una situazione del genere andrebbe a confermare alcune proiezioni ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 4 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione stanno lanciando segnali inequivocabili. L’ondata didel fine settimana, seppur importante, potrebbe rappresentare una parentesiclimatica estiva. La configurazione continentale, ove per configurazione – lo ricordiamo – intendiamo il posizionamento di Alte e Basse Pressioni, potrebbe spalancare le porte a un lungo periodo d’instabilità. Le depressioni nord atlantiche sembrano in grado di poter prendere il sopravvento, il ché ovviamente non sarebbe una notizia esaltante. Guardando le proiezioni a lungo termine, verso l’ultima decade di, sono più i riscontri orientati al maltempo che quelli orientati al consolidamento dell’Alta Pressione. E’ evidente che una situazione del genere andrebbe a confermare alcune proiezioni ...

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - CorriereQ : Meteo Italia al 19 maggio, il CALDO non durerà - ValleDiMontecc : #RT @wwwmeteoit: Oggi cielo nuvoloso a Cagliari ?? Consulta qui il meteo delle principali città ??… - andreastoolbox : Meteo Nord-Italia. ACQUAZZONI sulle Alpi, solo sporadici in pianura. WEEKEND di SOLE e clima quasi ESTIVO « 3B Meteo - wwwmeteoit : Oggi cielo nuvoloso a Cagliari ?? Consulta qui il meteo delle principali città ?? -