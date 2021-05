Mercato Tufello, le lotte dei lavoratori e il peso delle saracinesche abbassate: «Dimenticati dalle istituzioni, abbiamo paura del futuro» (Di martedì 4 maggio 2021) Roma è conosciuta al mondo per tanti motivi: dalla cultura alla storia, passando per i mercati storici. Di mercati nella Capitale ce ne sono davvero tanti, frequentati da residenti e turisti, aiutano a ricordare i gesti dei romani, permettono di vivere una realtà fieramente distante da quella dei grandi magazzini. L’industrializzazione però spesso non aiuta a tener in vita questo tipo di realtà: ma i commercianti non si danno per vinti. Esempio di queste lotte sono i lavoratori di via Monte Sirino. Siamo nel Mercato del Tufello: un Mercato storico nel quartiere, costruito negli anni ’50, tutt’oggi in vita (nonostante). Noi del Corriere della Città abbiamo parlato con Simona, una giovane mamma che lavora all’interno del Mercato da ben 13 anni e che, anche lei, lotta per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) Roma è conosciuta al mondo per tanti motivi: dalla cultura alla storia, passando per i mercati storici. Di mercati nella Capitale ce ne sono davvero tanti, frequentati da residenti e turisti, aiutano a ricordare i gesti dei romani, permettono di vivere una realtà fieramente distante da quella dei grandi magazzini. L’industrializzazione però spesso non aiuta a tener in vita questo tipo di realtà: ma i commercianti non si danno per vinti. Esempio di questesono idi via Monte Sirino. Siamo neldel: unstorico nel quartiere, costruito negli anni ’50, tutt’oggi in vita (nonostante). Noi del Corriere della Cittàparlato con Simona, una giovane mamma che lavora all’interno delda ben 13 anni e che, anche lei, lotta per ...

CorriereCitta : Mercato Tufello, le lotte dei lavoratori e il peso delle saracinesche abbassate: «Dimenticati dalle istituzioni, ab… - poeticaOdissea : RT @lamonicamaggi: Il banco dei libri gratis al mercato Tufello è stato chiuso. Continuano a chiedermelo: che si fa ? Per info scrivete al… - pattypiperita : RT @lamonicamaggi: Il banco dei libri gratis al mercato Tufello è stato chiuso. Continuano a chiedermelo: che si fa ? Per info scrivete al… - Gioiellino3 : RT @lamonicamaggi: Il banco dei libri gratis al mercato Tufello è stato chiuso. Continuano a chiedermelo: che si fa ? Per info scrivete al… - lamonicamaggi : Il banco dei libri gratis al mercato Tufello è stato chiuso. Continuano a chiedermelo: che si fa ? Per info scrive… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Tufello Roma: la libraia felice Al momento i punti di distribuzione attivi sono due: uno al mercato del Tufello a Roma e l'altro al mercato di Riano La Rosta. I banchi di libri, distribuiti in maniera rigorosamente gratutita, sono ...

Mercato del Tufello, contrasto all'abusivismo commerciale Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...

Mercato Tufello, le lotte dei lavoratori e il peso delle saracinesche abbassate: «Dimenticati dalle istituzioni, abbiamo paura del futuro» Il Corriere della Città Weekend a Roma: cosa fare sabato 24 e domenica 25 aprile Cosa fare a Roma nel weekend. Ancora weekend di shopping nella Capitale, con l'alto artigianato e con le boutique a cielo aperto più famose d'Italia. Tante anche le visite guidat ...

Al momento i punti di distribuzione attivi sono due: uno aldela Roma e l'altro aldi Riano La Rosta. I banchi di libri, distribuiti in maniera rigorosamente gratutita, sono ...Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...Cosa fare a Roma nel weekend. Ancora weekend di shopping nella Capitale, con l'alto artigianato e con le boutique a cielo aperto più famose d'Italia. Tante anche le visite guidat ...