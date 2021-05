Melinda e Bill Gates | il divorzio pianificato e la spartizione di un impero

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 maggio 2021) Unè questione privata, ma quando a separarsi sono due tra i maggiori filantropi del mondo, co-presidenti della fondazione privata di beneficenza più influente del pianeta, ecco che “l’irrimediabile rottura” diventa un fatto che può avere conseguenze sulla vita di milioni di persone. La fine del matrimonio di, a 27 anni dal sì, è una notizia soprattutto per gli impatti che potrà avere sulla loro fondazione – laFoundation – un gigante della beneficenza con beni per oltre 51 miliardi di dollari, impegnato in assistenza sanitaria, lotta alla povertà, accesso all’istruzione e alle tecnologie, lotta contro la pandemia di Covid-19. Nella nota congiunta in cui annunciano il, i due filantropi ...