Mediobanca | dona 500mila euro per distribuzione beni alimentari a Milano

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - Mediobanca ha donato 500mila euro in favore di Pane Quotidiano e Opera San Francesco per i Poveri, due associazioni attive a Milano e impegnate ad assicurare ogni giorno cibo gratuitamente alle fasce più bisognose della popolazione. La donazione testimonia la volontà di Mediobanca di "supportare le iniziative di contrasto all'emergenza sociale, sanitaria ed economica, accentuata dal protrarsi della pandemia" e "va a sommarsi alle precedenti iniziative, portando a oltre 3milioni di euro l'impegno complessivo del gruppo da inizio emergenza". L'insorgere del Covid "ha causato la perdita di molti posti di lavoro, esponendo un numero crescente di famiglie a una condizione di vulnerabilità e povertà, soprattutto ...

