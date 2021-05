Mediaset festeggia il ritrovato accordo con Vivendi

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,77%. A fare da assist contribuisce la notizia della fine alla lunga battaglia legale a colpi di ricorsi fra Italia, Spagna ed Olanda.hanno fatto pace dopo il tentativo di scalata della holding francese di Vincent Bollorè nel lontano 2016, che ha portatoa detenere quasi il 30% del capitale ed al flop del progetto pan-europeo del Biscione., Fininvest ehanno, infatti, raggiunto unglobale per mettere fine alle loro controversie rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l’appeal ...

Fuori dal paniere principale Mps sale del 3,52% a 1,17% mentre, al di là del comparto bancario,(+4,77% 2,81 euro)l'accordo tombale sulla cause giudiziarie civili raggiunto col ...Vivendi, Fininvest ehanno, infatti, raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. Su base settimanale, ...Effervescente Mediaset, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,77%. A fare da assist contribuisce la notizia della fine ...Piazza Affari è positiva seppur cauta (+0,11%) sulla spinta che arriva dai petroliferi come Tenaris (+1,95%) e Saipem (+1,66%) nonché dalle banche grazie alla bozza del Dl Sostegni che aumenta ed este ...