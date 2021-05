Mediaset e Vivendi trovano il sospirato accordo: chiusa vertenza dopo 5 anni (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Alla fine l’accordo è stato trovato e la lunga battaglia legale a colpi di ricorsi fra Italia, Spagna ed Olanda è giunta al termine. Mediaset e Vivendi hanno fatto pace dopo il tentativo di scalata della holding francese di Vincent Bollorè nel lontano 2016, che ha portato Vivendi a detenere quasi il 30% del capitale ed al flop del progetto pan-europeo del Biscione. Vivendi, Fininvest e Mediaset “sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti”, recita un comunicato congiunto, facendo riferimento anche alla causa in corso a Milano per il mancato acquisto di Premium, per il quale il Tribunale ha disposto un risarcimento di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Alla fine l’è stato trovato e la lunga battaglia legale a colpi di ricorsi fra Italia, Spagna ed Olanda è giunta al termine.hanno fatto paceil tentativo di scalata della holding francese di Vincent Bollorè nel lontano 2016, che ha portatoa detenere quasi il 30% del capitale ed al flop del progetto pan-europeo del Biscione., Fininvest e“sono lieti di annunciare di aver raggiunto unglobale per mettere fine alle loro controversie rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti”, recita un comunicato congiunto, facendo riferimento anche alla causa in corso a Milano per il mancato acquisto di Premium, per il quale il Tribunale ha disposto un risarcimento di ...

