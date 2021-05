Mediaset allontana il nazionalismo (Di martedì 4 maggio 2021) In un video anni 80 un Pier Silvio Berlusconi ventenne si aggira tra le ragazze fast food di “Drive In”, con look alla Fonzie ma capello biondo, telefonando al papà da un apparecchio Sip a gettoni. Piena simbologia della tv commerciale dell’epoca, non tanto per il trash di Antonio Ricci quanto per il “pronto papà” che designa l’uomo solo al comando. Da anni il Cav. ha delegato i poteri in Mediaset, restandone padrone, come in Forza Italia. E da anni cerca di far fare alla sua azienda un salto di livello europeo, esattamente come al partito, unico europeista del centrodestra italiano, spesso anche più del Pd. Del resto se David Sassoli è presidente dell’Europarlamento, Silvio Berlusconi ci aveva insediato Antonio Tajani, e se FI aveva sostenuto il governo Monti e poi fatto nascere quello di Enrico Letta, oggi è il più convinto supporter di Mario Draghi. Per ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 maggio 2021) In un video anni 80 un Pier Silvio Berlusconi ventenne si aggira tra le ragazze fast food di “Drive In”, con look alla Fonzie ma capello biondo, telefonando al papà da un apparecchio Sip a gettoni. Piena simbologia della tv commerciale dell’epoca, non tanto per il trash di Antonio Ricci quanto per il “pronto papà” che designa l’uomo solo al comando. Da anni il Cav. ha delegato i poteri in, restandone padrone, come in Forza Italia. E da anni cerca di far fare alla sua azienda un salto di livello europeo, esattamente come al partito, unico europeista del centrodestra italiano, spesso anche più del Pd. Del resto se David Sassoli è presidente dell’Europarlamento, Silvio Berlusconi ci aveva insediato Antonio Tajani, e se FI aveva sostenuto il governo Monti e poi fatto nascere quello di Enrico Letta, oggi è il più convinto supporter di Mario Draghi. Per ...

ALESSIOFERRARA5 : @ilfoglio_it Mediaset allontana il nazionalismo, trasferisce la sede all'estero, in un paradiso fiscale. - MatteoMascia : RT @ilfoglio_it: Per competere con Netflix, Amazon, Disney servono contenuti vendibili a livello internazionali. La pace con Vivendi apre u… - ilCogito : RT @ilfoglio_it: Per competere con Netflix, Amazon, Disney servono contenuti vendibili a livello internazionali. La pace con Vivendi apre u… - ilfoglio_it : Per competere con Netflix, Amazon, Disney servono contenuti vendibili a livello internazionali. La pace con Vivendi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset allontana Mediaset allontana il nazionalismo La pace con Vivendi apre una nuova èra e rilancia il Biscione in ...

Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2021 Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset : ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful , Una Vita e Daydreamer in onda oggi , 4 ... Sanem si allontana dalla tenuta. La scrittrice non ...

Mediaset allontana il nazionalismo Il Foglio Mediaset allontana il nazionalismo La pace con Vivendi apre una nuova èra e rilancia il Biscione in Europa In un video anni 80 un Pier Silvio Berlusconi ventenne si aggira tra le ragazze fast food di “Drive In”, con look alla Fonzie ma ...

Ritrovate nel bosco le ossa di una modella: era scomparsa nel nulla vent’anni fa Federica Farinella aveva 30 anni quando, diciannove anni fa, scomparve nel nulla. Avvenente, piemontese di origini siciliane, si era trasferita a venticinque anni, sognando il successo, da Rivoli a Ro ...

La pace con Vivendi apre una nuova èra e rilancia il Biscione in ...Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful , Una Vita e Daydreamer in onda oggi , 4 ... Sanem sidalla tenuta. La scrittrice non ...La pace con Vivendi apre una nuova èra e rilancia il Biscione in Europa In un video anni 80 un Pier Silvio Berlusconi ventenne si aggira tra le ragazze fast food di “Drive In”, con look alla Fonzie ma ...Federica Farinella aveva 30 anni quando, diciannove anni fa, scomparve nel nulla. Avvenente, piemontese di origini siciliane, si era trasferita a venticinque anni, sognando il successo, da Rivoli a Ro ...