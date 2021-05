Maura Paparo | dalle discussioni con la Celentano alla sparizione | Ecco cosa fa oggi

Leggi su kronic

(Di martedì 4 maggio 2021), una tra le insegnanti più amate di “Amici”, improvvisamente scompare dal palinsesto televisivo. Che fine ha fattoConosciuta dal grande pubblico come l‘insegnante di hip hop dprima all’ottava edizione di “Amici”,ha dedicato la propria vitasua passione: la danza. Fin da giovane si è battuta per far sì che la sua passione divenisse anche il suo lavoro. Ha seguito molti studi sulla danza classica, ha espanso il proprio bagaglio culturale seguendo vari corsi di danza moderna e modern jazz. Ha riscosso immediatamente successo e ben presto ha conquistato i concorsi di ballo. Vincendo infatti concorsi anche internazionali, ha lavorato molto nel teatro. La maestra ha ...