Masters1000 Madrid | i risultati di oggi | avanzano Berrettini e Sinner | ottimo il ritorno di Thiem Ko Hurkacz e Shapovalov

Leggi su oasport

(Di martedì 4 maggio 2021) La terza giornata deldi, ‘minestrone’ fra primo e secondo turno, va come deve andare per i colori italiani. Debutti vincenti per Matteoe Janniksulla terra rossa spagnola; il numero 10 al mondo vince nettamente il derby azzurro del secondo turno con Fabio Fognini grazie ad un break ottenuto per ciascuno dei due set. Il romano conferma le buone sensazioni date a Belgrado, servendo il 74% di prime e vincendone l’85%, pareggiando gli scontri diretti con il ligure. Molto bene per tre quarti di partita anchenel suo primo turno, che gestisce come un tennista scafato Guido Pella fino alla palla del 5-2 e servizio nel secondo set. Il non aver convertito la chance lo frena un po’, l’argentino ritorna sul 4 pari ma deve arrendersi per un problema all’adduttore; ora ...