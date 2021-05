Masters 1000 Madrid 2021: Sinner approda al secondo turno, Pella costretto al ritiro nel secondo set (Di martedì 4 maggio 2021) Inizia nel migliore dei modi il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Madrid. All’esordio assoluto in carriera nel Mille spagnolo, il tennista azzurro ha superato Guido Pella con il punteggio di 6-2 4-4 ritiro. Il classe 2001 ha beneficiato del forfait del suo avversario, il quale ha accusato un problema all’inguine ed ha dovuto alzare bandiera bianca. Jannik affronterà ora il vincente del match Struff-Popyrin, al quale contenderà un posto al terzo turno probabilmente contro Nadal. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Avvio di match equilibrato e caratterizzato da alcuni turni di servizio davvero rapidi e indolori. Dopo 13 minuti il punteggio è di 3-2 in favore di Sinner, ma la situazione presto cambia. L’azzurro infatti sale in cattedra e strappa ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Inizia nel migliore dei modi il cammino di Jannikneldi. All’esordio assoluto in carriera nel Mille spagnolo, il tennista azzurro ha superato Guidocon il punteggio di 6-2 4-4. Il classe 2001 ha beneficiato del forfait del suo avversario, il quale ha accusato un problema all’inguine ed ha dovuto alzare bandiera bianca. Jannik affronterà ora il vincente del match Struff-Popyrin, al quale contenderà un posto al terzoprobabilmente contro Nadal. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Avvio di match equilibrato e caratterizzato da alcuni turni di servizio davvero rapidi e indolori. Dopo 13 minuti il punteggio è di 3-2 in favore di, ma la situazione presto cambia. L’azzurro infatti sale in cattedra e strappa ...

