Massoneria e politica, siamo alle solite: la vita pubblica va protetta dai gruppi privati (Di martedì 4 maggio 2021) Nei giorni scorsi avete letto su Il Fatto Quotidiano che a Benevento avanza nel centrosinistra la candidatura di Luigi Diego Perifano, già maestro venerabile della loggia massonica ‘Federico Torre’ di Benevento. La faccenda mi indigna. Ne parlo con la mia amica Sandra Bonsanti, che ha ingaggiato non da oggi una specie di corpo a corpo con ‘il segreto’, la quale mi dice che siamo alle solite. E ha ragione. Sappiamo che esiste un grande attivismo massonico attorno a gruppi storici e di certo non si intende qui mettere in discussione la loro correttezza. Per carità. La faccenda è altra e non va banalizzata tantomeno mistificata. Perifano, stimato avvocato, non ci vede nulla di male nella sua candidatura e agita il ‘pregiudizio diffuso nei confronti della Massoneria’; dice che nella vita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Nei giorni scorsi avete letto su Il Fatto Quotidiano che a Benevento avanza nel centrosinistra la candidatura di Luigi Diego Perifano, già maestro venerabile della loggia massonica ‘Federico Torre’ di Benevento. La faccenda mi indigna. Ne parlo con la mia amica Sandra Bonsanti, che ha ingaggiato non da oggi una specie di corpo a corpo con ‘il segreto’, la quale mi dice che. E ha ragione. Sappiamo che esiste un grande attivismo massonico attorno astorici e di certo non si intende qui mettere in discussione la loro correttezza. Per carità. La faccenda è altra e non va banalizzata tantomeno mistificata. Perifano, stimato avvocato, non ci vede nulla di male nella sua candidatura e agita il ‘pregiudizio diffuso nei confronti della’; dice che nella...

grazia_manu : RT @ALFO100897: Caos intercettazioni, processo Palamara a rischio. Qualcosa di 'strano' e poco chiaro si sta mettendo in 'moto' in questo… - v_napoletano : RT @ALFO100897: Caos intercettazioni, processo Palamara a rischio. Qualcosa di 'strano' e poco chiaro si sta mettendo in 'moto' in questo… - ALFO100897 : Caos intercettazioni, processo Palamara a rischio. Qualcosa di 'strano' e poco chiaro si sta mettendo in 'moto' in… - sandroz_it : @Axen0s Ti pagano per scrivere puttanate? Massoneria e servizi segreti, politica e mafia sono una realtà documentata !!! - Gianmar26145917 : RT @NessunaV: @Gianmar26145917 Tra magistratura e massoneria perché la politica è in essa ricompresa.... -

Ultime Notizie dalla rete : Massoneria politica L'interprete calabrese della "Rerum novarum" Il Centro studi calabresi 'Cattolici socialità politica', che ha già pubblicato tre quaderni dal ... Gli annali ricordano che la massoneria fece sapere che la cerimonia di insediamento del nuovo Papa ...

Loggia Ungheria, segreti e presunte regole/ Magistrati, parole d'ordine, trame e... ...un'effettiva loggia massonico - giudiziaria segreta che condizionava i lavori di Procure e politica. incontri carbonari, "segni di riconoscimento" in pieno stile massoneria. A coinvolgerlo nella ...

Massoneria e politica, siamo alle solite: la vita pubblica va protetta dai gruppi privati Il Fatto Quotidiano Cos’è la Loggia Ungheria I nomi nella «lista segreta», il racconto dell’avvocato inquisito Amara, e il rapporto tra l’ex magistrato di Mani Pulite Davigo con il pm Storari: i misteri dell’inchiesta ...

Comunali, M5s, Conte. Mastella spera nel secondo mandato: ‘Il problema è nella coalizione’ La certezza oggi di un candidato sindaco è data dalla sua presenza, in virtù della ragione giuridico-legislativa del secondo mandato, ma per Mastella anche l’attuale confusione che regna nella coalizi ...

Il Centro studi calabresi 'Cattolici socialità', che ha già pubblicato tre quaderni dal ... Gli annali ricordano che lafece sapere che la cerimonia di insediamento del nuovo Papa ......un'effettiva loggia massonico - giudiziaria segreta che condizionava i lavori di Procure e. incontri carbonari, "segni di riconoscimento" in pieno stile. A coinvolgerlo nella ...I nomi nella «lista segreta», il racconto dell’avvocato inquisito Amara, e il rapporto tra l’ex magistrato di Mani Pulite Davigo con il pm Storari: i misteri dell’inchiesta ...La certezza oggi di un candidato sindaco è data dalla sua presenza, in virtù della ragione giuridico-legislativa del secondo mandato, ma per Mastella anche l’attuale confusione che regna nella coalizi ...