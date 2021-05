Maserati MC20 - Ritorno in pista con la sportiva del Tridente - VIDEO (Di martedì 4 maggio 2021) L'ho lasciata, circa cinque mesi fa, con il suo bel wrapping da prototipo e alcuni angoli da smussare. Quella Maserati MC20 di pre-produzione che ho avuto modo di guidare in pista a Modena e nei dintorni della fabbrica, mi aveva mostrato fondamenta sanissime. Eppure, certi elementi erano ancora un po' acerbi, come spesso capita quando lo sviluppo arriva a ridosso della produzione in serie. Tutto un altro effetto. Così la ritrovo oggi, sempre qui all'Autodromo di Modena, nella sua veste definitiva, quella su cui i suoi fortunati clienti potranno mettere le mani a breve. Vederla dal vivo senza livrea camouflage, per esempio nel giallo Genio qui raffigurato, fa tutto un altro effetto. Le forme della Maserati a motore centrale catturano e una fugace occhiata a Nettuno, una volta aperto il cofano, mi ricorda la sua ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 maggio 2021) L'ho lasciata, circa cinque mesi fa, con il suo bel wrapping da prototipo e alcuni angoli da smussare. Quelladi pre-produzione che ho avuto modo di guidare ina Modena e nei dintorni della fabbrica, mi aveva mostrato fondamenta sanissime. Eppure, certi elementi erano ancora un po' acerbi, come spesso capita quando lo sviluppo arriva a ridosso della produzione in serie. Tutto un altro effetto. Così la ritrovo oggi, sempre qui all'Autodromo di Modena, nella sua veste definitiva, quella su cui i suoi fortunati clienti potranno mettere le mani a breve. Vederla dal vivo senza livrea camouflage, per esempio nel giallo Genio qui raffigurato, fa tutto un altro effetto. Le forme dellaa motore centrale catturano e una fugace occhiata a Nettuno, una volta aperto il cofano, mi ricorda la sua ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Maserati MC20, la Supercar tutta made in Italy - - blogsicilia : #notizie #sicilia Maserati MC20, la Supercar tutta made in Italy - - Italpress : Maserati MC20, la Supercar tutta made in Italy - morettweet : RT @quattroruote: Abbiamo portato la nuova #Maserati #MC20 tra i cordoli di #Modena e nel centro di #Sassuolo: ecco com'è e come va la nuov… - quattroruote : Abbiamo portato la nuova #Maserati #MC20 tra i cordoli di #Modena e nel centro di #Sassuolo: ecco com'è e come va l… -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati MC20 Maserati GranTurismo 2022: confermata la sua produzione a Mirafiori [FOTO SPIA] Atteso il motore Nettuno 3.0 biturbo della MC20 La nuova Maserati GranTurismo, sportiva che riporterà in vita il modello recentemente commercializzato dalla Casa modenese per 12 anni (dal 2007 al ...

Supercar: le più attese e desiderate in uscita nel 2021 ... nello specifico la potentissima Lamborghini Huracán STO , la bellissima Ferrari Portofino M (che abbiamo potuto provare in questo test drive ) e la Maserati MC20 , due europee, la Porsche 911 GT3 e ...

Maserati MC20 prova, scheda tecnica, opinioni e dimensioni 3.0 V6 biturbo AlVolante Ritorno in pista con la sportiva del Tridente - VIDEO Tra i cordoli di Modena e il centro di Sassuolo con la versione di serie della nuova supercar del Tridente: ecco com'è e come va ...

Maserati MC20, la Supercar tutta made in Italy È tutta italiana l'MC 20, la supercar della Maserati orgoglio del brand modenese, ispirata dalle corse. Non solo la vettura ed il motore sono stati progettati e realizzati a Modena, ma i componenti so ...

Atteso il motore Nettuno 3.0 biturbo dellaLa nuovaGranTurismo, sportiva che riporterà in vita il modello recentemente commercializzato dalla Casa modenese per 12 anni (dal 2007 al ...... nello specifico la potentissima Lamborghini Huracán STO , la bellissima Ferrari Portofino M (che abbiamo potuto provare in questo test drive ) e la, due europee, la Porsche 911 GT3 e ...Tra i cordoli di Modena e il centro di Sassuolo con la versione di serie della nuova supercar del Tridente: ecco com'è e come va ...È tutta italiana l'MC 20, la supercar della Maserati orgoglio del brand modenese, ispirata dalle corse. Non solo la vettura ed il motore sono stati progettati e realizzati a Modena, ma i componenti so ...