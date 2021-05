Marino rincara la dose | “Cuadrato tuffatore | Paratici aberrante”

(Di martedì 4 maggio 2021)è tornato a parlare della direzione di gara in occasione di Udinese-Juventus. Accuse a Cuadrado e. Le sue parole.

TuttoMercatoWeb : Marino rincara la dose: 'Cuadrado specialista del tuffo. Comportamento di Paratici aberrante' - Lucaaffigi : RT @MilanNewsit: Udinese, Marino rincara la dose: 'Cuadrado specialista del tuffo. Comportamento di Paratici aberrante' - SiiocaMilan : RT @MilanNewsit: Udinese, Marino rincara la dose: 'Cuadrado specialista del tuffo. Comportamento di Paratici aberrante' - MarcheGIORGIA : RT @MilanNewsit: Udinese, Marino rincara la dose: 'Cuadrado specialista del tuffo. Comportamento di Paratici aberrante' - kondorob : RT @MilanNewsit: Udinese, Marino rincara la dose: 'Cuadrado specialista del tuffo. Comportamento di Paratici aberrante' -

Ultime Notizie dalla rete : Marino rincara

Traspare rabbia dalle parole del direttore sportivo dell' Udinese Pierpaolo, ai microfoni di Sky , dopo la rocambolesca rimonta juventina ai danni della sua squadra. Il diessela ......gli ospiti e poila dose al 6': la replica immediata della squadra di Selva è affidata a Cavalli, che al 7' firma il secondo gol in due gare e anche il punto che riporta sotto la San...Marino è tornato a parlare della direzione di gara in occasione di Udinese-Juventus. Accuse a Cuadrado e Paratici. Le sue parole.Pierpaolo Marino non ha proprio buttato giù la direzione arbitrale di Udinese-Juventus e il giorno dopo il match, ospite della tv ufficiale del club ...