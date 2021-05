Marine Le Pen assolta (di nuovo) dalle accuse di incitamento all’odio: postò un tweet contro l’Isis (Di martedì 4 maggio 2021) Marine Le Pen non ha infranto le leggi francesi sull’incitamento all’odio: il tribunale di Nanterre l’ha assolta dalle accuse mosse a suo carico a causa di un tweet nel quale, postando le immagini di alcune esecuzioni commesse dai jihadisti dell’Isis, aveva scritto «Ecco cos’è Daesh». Per mandarla a processo era stata anche revocata l’immunità di cui godeva in quanto europarlamentare. Marine Le Pen assolta dall’accusa di incitamento all’odio Il tweet risale al dicembre del 2015. Dopo oltre cinque anni, i giudici hanno decretato che non configurava in un alcun modo il reato ipotizzato né contemplava una qualche forma di proselitismo. Con la leader del Rassemblement ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021)Le Pen non ha infranto le leggi francesi sull’: il tribunale di Nanterre l’hamosse a suo carico a causa di unnel quale, postando le immagini di alcune esecuzioni commesse dai jihadisti del, aveva scritto «Ecco cos’è Daesh». Per mandarla a processo era stata anche revocata l’immunità di cui godeva in quanto europarlamentare.Le Pendall’accusa diIlrisale al dicembre del 2015. Dopo oltre cinque anni, i giudici hanno decretato che non configurava in un alcun modo il reato ipotizzato né contemplava una qualche forma di proselitismo. Con la leader del Rassemblement ...

