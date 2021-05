Manchester United sotto ricatto | i tifosi vogliono l’azionariato popolare | “o bloccheremo tutto”

(Di martedì 4 maggio 2021) Idellanciano un ultimatum alla proprietà, la famiglia Glazer. Dopo la rivolta di Old Trafford gli ultras mettono nero su bianco le loro richieste, e danno anche un termine ultimo per l’eventuale risposta: se per venerdì non ci saranno cenni, continueranno nella protesta. La polizia ha rivelato che sei agenti sono rimasti feriti durante la “presa” dell’Old Trafford di domenica che ha costretto la Premier League a rinviare il match con il Liverpool: un poliziotto ha subito lesioni agli occhi “permanenti” negli scontri con ifuori dallo stadio. La Federcalcio ha avviato un’indagine sulle violazioni della sicurezza, loha subito un’enorme multa per l’invasione di campo. IlSupporters’ Trust – l’organizzazione che ...

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere né alla Juventus né al Manchester United. A rivelarlo è il quotidiano portoghese Record, che spiega come l'attaccante portoghese stia pianificando di ritirarsi con la maglia dello Sporting Lisbona. I recenti fatti che hanno visto i tifosi del Manchester United protagonisti di una rivolta ai danni della famiglia Glazer, proprietaria del club, non sono certo passati inosservati. Proteste dentro e fuori dal campo che hanno portato al rinvio della partita.