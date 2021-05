Manchester City-Psg, Verratti: “L’arbitro mi ha mandato a quel paese” (Di martedì 4 maggio 2021) “Dobbiamo guardarci negli occhi, consapevoli che siamo riusciti a giocarcela fino alla fine, o meglio fino all’espulsione che ci ha tagliato le gambe. L’arbitro? Mi ha mandato a quel paese, dà fastidio. Ha dato cartellini a destra e sinistra e il nervosismo è normale in una semifinale”. Queste le dichiarazioni di Marco Verratti dopo la sconfitta del Psg per 2-0 in casa del Manchester City nella semifinale di ritorno di Champions League. La squadra parigina fallisce l’accesso alla seconda finale consecutiva: “Tanti piccoli episodi fanno la differenza – ha detto il centrocampista azzurro ai microfoni di Sky Sport – Comunque siamo sulla buona strada, c’è ancora tanto lavoro da fare. Abbiamo possibilità di rifarci l’anno prossimo, dobbiamo continuare a lottare”. ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) “Dobbiamo guardarci negli occhi, consapevoli che siamo riusciti a giocarcela fino alla fine, o meglio fino all’espulsione che ci ha tagliato le gambe.? Mi ha, dà fastidio. Ha dato cartellini a destra e sinistra e il nervosismo è normale in una semifinale”. Queste le dichiarazioni di Marcodopo la sconfitta del Psg per 2-0 in casa delnella semifinale di ritorno di Champions League. La squadra parigina fallisce l’accesso alla seconda finale consecutiva: “Tanti piccoli episodi fanno la differenza – ha detto il centrocampista azzurro ai microfoni di Sky Sport – Comunque siamo sulla buona strada, c’è ancora tanto lavoro da fare. Abbiamo possibilità di rifarci l’anno prossimo, dobbiamo continuare a lottare”. ...

SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - GoalItalia : Il Manchester City è in finale di Champions per la prima volta in 141 anni di storia ???? #MCIPSG - MonPetitGazon : Mauro Icardi VS Manchester City II 4K HD The new Maradona ? #MCIPSG - omarcelofaria : RT @_Bitw_n_10: mauro icardi vs manchester city (H) - YounesTorres4 : RT @ImpulSionNeo: Florenzi VS Manchester City (04/05/2021) | HD 1080p | Where is Zambrotta ? -