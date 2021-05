Manchester City-Psg, Mahrez: “Dobbiamo provare di tutto per vincere” (Di martedì 4 maggio 2021) “Siamo davvero felici per aver raggiunto questo obiettivo. Abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo punto ma siamo solo in finale e Dobbiamo provare di tutto per vincerla“. Così l’attaccante del Manchester City, Riyad Mahrez, dopo la vittoria per 2-0 contro il Psg in un match deciso dalla sua doppietta. “La stagione, fino ad ora, è stata piuttosto positiva ma Dobbiamo continuare così – ha aggiunto Mahrez ai microfoni di Sky Sport -. Chelsea o Real Madrid in finale? Non saprei chi scegliere, sono due ottime squadre. Godiamoci questa vittoria e poi guarderemo la partita di domani”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) “Siamo davvero felici per aver raggiunto questo obiettivo. Abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo punto ma siamo solo in finale ediper vincerla“. Così l’attaccante del, Riyad, dopo la vittoria per 2-0 contro il Psg in un match deciso dalla sua doppietta. “La stagione, fino ad ora, è stata piuttosto positiva macontinuare così – ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -. Chelsea o Real Madrid in finale? Non saprei chi scegliere, sono due ottime squadre. Godiamoci questa vittoria e poi guarderemo la partita di domani”. SportFace.

