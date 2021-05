Manchester City - Psg Live 2 - 0: raddoppia Mahrez, dopo 65 minuti si fa dura per il Psg (Di martedì 4 maggio 2021) La cronaca 63' Raddoppio City: rapidissimo Foden che sulla fascia sinistra sgasa dopo un uno due rapidissimo con De Buryne e cavalca fino all'area di rigore dove in zona defilata serve in scivolata ... Leggi su globalist (Di martedì 4 maggio 2021) La cronaca 63' Raddoppio: rapidissimo Foden che sulla fascia sinistra sgasaun uno due rapidissimo con De Buryne e cavalca fino all'area di rigore dove in zona defilata serve in scivolata ...

