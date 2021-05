Manchester City-Psg, Herrera: “Abbiamo dato tutto, ma ci sono tante cose da migliorare” (Di martedì 4 maggio 2021) “Abbiamo mosso bene il pallone in mezzo alle linee creando qualche problema al Manchester. Abbiamo dato tutto, ma ci sono ancora tante cose da migliorare“. Lo ha dichiarato il centrocampista del Psg, Ander Herrera, dopo la sconfitta per 2-0 nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Manchester City. “Abbiamo ancora dei trofei da conquistare – ha aggiunto Herrera ai microfoni della Uefa -. Ora dobbiamo pensare a vincere ogni singola partita. Ogni match, per noi, sarà come una finale“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) “mosso bene il pallone in mezzo alle linee creando qualche problema al, ma ciancorada“. Lo ha dichiarato il centrocampista del Psg, Ander, dopo la sconfitta per 2-0 nel ritorno della semifinale di Champions League contro il. “ancora dei trofei da conquistare – ha aggiuntoai microfoni della Uefa -. Ora dobbiamo pensare a vincere ogni singola partita. Ogni match, per noi, sarà come una finale“. SportFace.

