Manchester City-Psg | Guardiola | “La finale un traguardo incredibile”

"Siamo in finale per la prima volta nella nostra storia: per noi è un traguardo incredibile". Lo ha dichiarato il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la vittoria per 2-0 ai danni del Psg. "Siamo sempre stati nel mezzo, abbiamo investito tanto ma il Manchester non è soldi. Questa società è stata presente soprattutto nei momenti più difficili – ha aggiunto l'allenatore dei Citizens ai microfoni di Sky Sport -. Il Psg vince il campionato ogni anno, ha buttato fuori il Barcellona e il Bayern Monaco ma noi siamo riusciti a vincere 4-1 tra andata e ritorno. Anche se siamo stati un po' fortunati nel non aver affrontato Mbappé in questa ultima gara". Poi sulla sua filosofia di gioco: "Perché non schiero un centravanti? Sono dell'idea che nell'area si debba ...

