Manchester City-Psg | gol Mahrez | ancora lui | è 1-0 Che rinvio di Ederson VIDEO

Il Manchester City sblocca il risultato contro il Psg nel ritorno della semifinale di Champions League 2020/2021. Tutto nasce da un rinvio col contagiri di Ederson per Foden, il cross arretrato trova de Bruyne il cui tiro a botta sicura è deviato sui piedi di Mahrez che beffa Marquinhos e Keylor Navas con un piattone destro che vale il vantaggio pesantissimo dei Citizens.

