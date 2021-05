Manchester City-Psg, Di Maria perde la testa: pestone a Fernandinho e rosso diretto (Di martedì 4 maggio 2021) Sale il nervosismo nel finale di Manchester City-Psg, semifinale di ritorno di Champions League 2020/2021. Protagonista Angel Di Maria che si è fatto espellere al 69? per un pestone rifilato a Fernandinho dopo un battibecco tra i due a gioco fermo. L’arbitro Kuipers non ha avuto dubbi e ha deciso di estrarre il cartellino rosso diretto per l’argentino che lascia in dieci uomini i suoi con venti minuti ancora da giocare. Giusta la decisione del fischietto olandese che ha visto l’episodio e ha sanzionato il gesto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Sale il nervosismo nel finale di-Psg, semifinale di ritorno di Champions League 2020/2021. Protagonista Angel Diche si è fatto espellere al 69? per unrifilato adopo un battibecco tra i due a gioco fermo. L’arbitro Kuipers non ha avuto dubbi e ha deciso di estrarre il cartellinoper l’argentino che lascia in dieci uomini i suoi con venti minuti ancora da giocare. Giusta la decisione del fischietto olandese che ha visto l’episodio e ha sanzionato il gesto. SportFace.

