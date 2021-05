Manchester City PSG 2-0: Guardiola porta il City in finale (Di martedì 4 maggio 2021) All’Etihad Stadium, il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021 tra Manchester City e PSG: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Per la prima volta nella sua storia, il Manchester City approda alla finale di Champions League; i ‘Citizens’ vincono 2-0 grazie ad una doppietta di Mahrez nella semifinale di ritorno contro il Psg e staccano il pass per la finalissima di Istanbul. Pep Guardiola torna dunque in finale dopo 10 anni, dopo cioè l’ultima volta con il Barcellona nel 2011. Delusione per Pochettino che deve fare a meno di Mbappé e finisce per perdere la testa quando, nel giro di pochi minuti, prende prima il gol del 2-0 e poi perde Di Maria per rosso diretto. Questi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) All’Etihad Stadium, il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021 trae PSG: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Per la prima volta nella sua storia, ilapproda alladi Champions League; i ‘Citizens’ vincono 2-0 grazie ad una doppietta di Mahrez nella semidi ritorno contro il Psg e staccano il pass per la finalissima di Istanbul. Peptorna dunque indopo 10 anni, dopo cioè l’ultima volta con il Barcellona nel 2011. Delusione per Pochettino che deve fare a meno di Mbappé e finisce per perdere la testa quando, nel giro di pochi minuti, prende prima il gol del 2-0 e poi perde Di Maria per rosso diretto. Questi ...

