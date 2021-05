Manchester City - Psg 2 - 0: Guardiola in finale di Champions (Di martedì 4 maggio 2021) Il Manchester City , dopo aver vinto 2 - 1 all'andata, batte anche al ritorno il Psg (2 - 0) e conquista la sua prima finale di Champions. Così, dopo una serie infinita di tentativi e di soldi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 maggio 2021) Il, dopo aver vinto 2 - 1 all'andata, batte anche al ritorno il Psg (2 - 0) e conquista la sua primadi. Così, dopo una serie infinita di tentativi e di soldi ...

MonPetitGazon : Mauro Icardi VS Manchester City II 4K HD The new Maradona ? #MCIPSG - SkyFootball : GOAL! Manchester City 2-0 PSG (Mahrez, '63) (4-1 agg) #UCL - SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - thomas300499 : RT @_Bitw_n_10: mauro icardi vs manchester city (H) - vbchannelhd : Il Manchester City ha deciso di perdere la finale poco dopo averla conquistata #manchestercityPSG #CityPSG -