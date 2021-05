Manchester City-Paris | Mahrez | “Stagione strepitosa | ma siamo solo in finale”

SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - GoalItalia : Il Manchester City è in finale di Champions per la prima volta in 141 anni di storia ???? #MCIPSG - MonPetitGazon : Mauro Icardi VS Manchester City II 4K HD The new Maradona ? #MCIPSG - guimaraescq : RT @senhoraparilla: @picpay Gilberto Fiuk Juliette Camilla Boninho BBB #RedeBBB #BBB21 #BoicoteFinalBBB #ChampionsNaESPN #juliettecampea #C… - senhoraparilla : @MundoEbicen Gilberto Fiuk Juliette Camilla Boninho BBB #RedeBBB #BBB21 #BoicoteFinalBBB #ChampionsNaESPN… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

C'è sempre una prima volta. Ilvince anche il ritorno contro il Psg e conquista la finale di Champions. Non era mai accaduto prima. Succede adesso con Pep Guardiola in panchina. Il catalano ha un sogno fin dal suo ...Commenta per primo Pep Guardiola porta ilin finale di Champions League per la prima volta nella storia del club, il tecnico catalano commenta a fine partita a Sky Sport : 'Prima finale della nostra storia, siamo lì. E' un ...FOR SALE BY UNCONDITIONAL ONLINE AUCTION. Tenanted, two bedroomed property in popular location, producing £5,400 pa Tenanted, two bedroomed property in popular location, producing £5,400 pa. A two ...Germain’s furious finish at the Etihad made life easier as Manchester City booked a spot in their first ever Champions League final. Mahrez scored in Man City’s 2-1 first-leg victory in Paris, and ...