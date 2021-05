Manchester City in finale di Champions, 2-0 al Psg (Di martedì 4 maggio 2021) Manchester (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Guardiola esulta: il Manchester City è la prima finalista della Champions League. In Inghilterra i Citizens chiudono la pratica Psg aggiudicandosi anche la semifinale di ritorno per 2-0 grazie a uno scatenato Mahrez. Sotto gli occhi tristi della stella Mbappè, in panchina a causa dei noti problemi fisici accusati negli ultimi giorni, il Paris Saint-Germain abbandona l’Europa incappando in una serata negativa. In un campo piuttosto scivoloso a causa della grandine abbattutasi nel pre-gara, City-Psg parte col botto. Prima il rigore dato e successivamente negato al Var da Kuipers per tocco di spalla di Zinchenko. Poi il vantaggio dei Citizens con una ripartenza difensiva che passa dai piedi di Ederson e Zinchenko, sino al tiro ribattuto di De Bruyne ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Guardiola esulta: ilè la prima finalista dellaLeague. In Inghilterra i Citizens chiudono la pratica Psg aggiudicandosi anche la semidi ritorno per 2-0 grazie a uno scatenato Mahrez. Sotto gli occhi tristi della stella Mbappè, in panchina a causa dei noti problemi fisici accusati negli ultimi giorni, il Paris Saint-Germain abbandona l’Europa incappando in una serata negativa. In un campo piuttosto scivoloso a causa della grandine abbattutasi nel pre-gara,-Psg parte col botto. Prima il rigore dato e successivamente negato al Var da Kuipers per tocco di spalla di Zinchenko. Poi il vantaggio dei Citizens con una ripartenza difensiva che passa dai piedi di Ederson e Zinchenko, sino al tiro ribattuto di De Bruyne ...

SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - GoalItalia : Il Manchester City è in finale di Champions per la prima volta in 141 anni di storia ???? #MCIPSG - MonPetitGazon : Mauro Icardi VS Manchester City II 4K HD The new Maradona ? #MCIPSG - RedDevil927 : La panchina del Manchester City contro il Psg. Laporte 57mln Ake 43mln Mendy 58mln Cancelo 65mln Rodri 70mln Torre… - Claudio_Zer : RT @unfair_play: L'eliminazione del PSG per mano del Manchester City dimostra che puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma ci sarà sempre qual… -