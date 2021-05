Mamma Luana muore a 22 anni, risucchiata dal macchinario in fabbrica: “Tragedia terribile” (Di martedì 4 maggio 2021) Aveva solto 22 anni Luana D’Orazio, la giovane morta la mattina di lunedì 3 maggio, mentre lavorava in una fabbrica tessile a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. La ragazza, residente a Pistoia, ed era madre di una bambina di 5 anni, è rimasta intrappolata in un macchinario per tessere i tessuti e per lei non c’è stato niente da fare. Insieme a lei c’era un collega che però era di spalle e non si è accorto di quello che stava accadendo dietro di lui. Non ha sentito nessun grido di aiuto e quando si è voltato non è riuscito a intervenire in tempo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri e il personale Asl. Aperta anche un’inchiesta che accerterà come e perché la 22enne, che lavorava in quella azienda da circa un anno, sia morta. E capire se si sia trattato di un errore umano o di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Aveva solto 22D’Orazio, la giovane morta la mattina di lunedì 3 maggio, mentre lavorava in unatessile a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. La ragazza, residente a Pistoia, ed era madre di una bambina di 5, è rimasta intrappolata in unper tessere i tessuti e per lei non c’è stato niente da fare. Insieme a lei c’era un collega che però era di spalle e non si è accorto di quello che stava accadendo dietro di lui. Non ha sentito nessun grido di aiuto e quando si è voltato non è riuscito a intervenire in tempo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri e il personale Asl. Aperta anche un’inchiesta che accerterà come e perché la 22enne, che lavorava in quella azienda da circa un anno, sia morta. E capire se si sia trattato di un errore umano o di un ...

