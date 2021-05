(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura di Milano ha chiesto l’dell’indagine pere stalking a carico di Luigi, accusato di alcuni episodi di violenza alla ex fidanzata, la modella croata, tra il 2018 e il 2019. L’imprenditore nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è anche accusato dinei confronti del figlio della donna e dell’ex agente dei vip Fabrizio Corona, nonché di telefonante notturne alla ex con un numero sconosciuto. “E’ ladi un maledetto– ha commentato il 33enne napoletano sui social –”. Il legale della modella, l’avvocato Solange Marchignoli, ha invece annunciato che presenterà opposizione alla ...

UnioneSarda : Maltrattamenti a #NinaMoric, la procura chiede archiviazione dell’indagine sull’ex Favoloso - anteprima24 : ** Maltrattamenti Nina Moric, arriva richiesta di archiviazione per Favoloso: 'La fine di un incubo, sono innocente… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattamenti Nina

...2020Moric a Domenica Live annuncia l'importante decisione presa contro Favoloso : la showgirl e modella croata ha depositato alla Procura di Milano una denuncia per percosse e...... 4 maggio 2021, dalle accuse di violenze da parte della sua exMoric . L'anno scorso la modella croata aveva raccontato a Live - Non è la d'Urso di aver subitodall'uomo e aveva ...La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per maltrattamenti e stalking a carico di Luigi Favoloso, accusato di alcuni episodi di violenza alla ex fidanzata, la ...La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per maltrattamenti e stalking a carico di Luigi Favoloso, accusato di alcuni episodi di violenza alla ex fidanzata, la modella croata Nina ...