Maltratta moglie per gelosia, arrestato nel Napoletano (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiImpediva alla moglie con minacce, Maltrattamenti e continue aggressioni di vivere una normale vita sociale. Non solo, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti l’aggrediva e la minacciava, anche davanti ai figli piccoli, vittima di una gelosia che sfociava troppe volte in inaudita violenza, tanto da arrivare in un’occasione ad uccidere i due cani della donna, colpevoli solo – secondo l’uomo – di avere ‘incarnato il diavolo’. Per questo motivo gli agenti di polizia del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia (Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Raggiunto dal provvedimento T.U. (queste le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiImpediva allacon minacce,menti e continue aggressioni di vivere una normale vita sociale. Non solo, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti l’aggrediva e la minacciava, anche davanti ai figli piccoli, vittima di unache sfociava troppe volte in inaudita violenza, tanto da arrivare in un’occasione ad uccidere i due cani della donna, colpevoli solo – secondo l’uomo – di avere ‘incarnato il diavolo’. Per questo motivo gli agenti di polizia del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia (Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Raggiunto dal provvedimento T.U. (queste le ...

anteprima24 : ** Maltratta moglie per gelosia, arrestato nel Napoletano ** - TassoneMirko : Maltratta la moglie, misura cautelare per un 33enne - Il Redattore - MutiLeonilde : @ProfCampagna Sicuramente è un padre maschilista e non mi meraviglierei se sia uno che maltratta la moglie - gojden_ : @jeonsdreamss a parte gli scherzi, ho letto che ci sono video dove maltratta la moglie (?) - MauroGalli10 : @Ezio_Polonara @04Carmen20 Se uno entra in casa mia e maltratta mia moglie e mia figlia E' MORTO. poi che la giustizia faccia il suo corso. -

Ultime Notizie dalla rete : Maltratta moglie Maltratta e minaccia la moglie: 33enne marocchino allontanato dalla famiglia L'ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche è stato riscontrato dagli agenti delle Questura di Cosenza che hanno posto fine alle sofferenze subite da una donna allontanando dalla casa familiare ...

Cosenza: maltratta la moglie e minaccia suocera e figlio. Arrestato 33enne (maltrattamenti in famiglia) , nei confronti di sua moglie. In particolare le indagini hanno permesso di ricostruire le ripetute minacce e pressioni psicologiche dell'uomo nei confronti della donna, ...

Afragola: marito maltratta moglie. ARRESTATO Napoli.zon Maltratta moglie per gelosia, arrestato nel Napoletano Impediva alla moglie con minacce, maltrattamenti e continue aggressioni di vivere una normale vita sociale. Non solo, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti l’aggrediva e la minacciava, anche ...

Minaccia di morte la moglie, la picchia e le sputa in faccia: scattano le manette La Polizia di Stato esegue un ordine di carcerazione per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva maltrattato la moglie minacciandola di morte, scagliandole contro oggetti e ...

L'ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche è stato riscontrato dagli agenti delle Questura di Cosenza che hanno posto fine alle sofferenze subite da una donna allontanando dalla casa familiare ...(maltrattamenti in famiglia) , nei confronti di sua. In particolare le indagini hanno permesso di ricostruire le ripetute minacce e pressioni psicologiche dell'uomo nei confronti della donna, ...Impediva alla moglie con minacce, maltrattamenti e continue aggressioni di vivere una normale vita sociale. Non solo, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti l’aggrediva e la minacciava, anche ...La Polizia di Stato esegue un ordine di carcerazione per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva maltrattato la moglie minacciandola di morte, scagliandole contro oggetti e ...