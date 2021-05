Malta, bonus fino a 200 euro per i turisti: come ottenere l’incentivo (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo il Regno Unito, Malta è il paese UE ad aver vaccinato il numero maggiore di abitanti: un mese fa il 95% degli ultraottantenni aveva già ricevuto due dosi di vaccino e circa la metà della popolazione adulta la prima. come ottenere i bonus vacanze per Malta: cosa sapere Per questo motivo il governo ha deciso di allentare la morsa delle restrizioni e far ripartire anche il turismo dal 1° giugno proponendosi come una delle destinazioni turistiche più sicure. Imponenti le misure di rilancio messe in campo a favore dell’economia, si parla di 20 milioni per i settori più colpiti, 3,5 dei quali sotto forma di bonus e incentivi da destinare al turismo. LEGGI ANCHE: — Un viaggio a Malta, i luoghi da vedere raccontati da 6 ... Leggi su funweek (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo il Regno Unito,è il paese UE ad aver vaccinato il numero maggiore di abitanti: un mese fa il 95% degli ultraottantenni aveva già ricevuto due dosi di vaccino e circa la metà della popolazione adulta la prima.vacanze per: cosa sapere Per questo motivo il governo ha deciso di allentare la morsa delle restrizioni e far ripartire anche il turismo dal 1° giugno proponendosiuna delle destinazioniche più sicure. Imponenti le misure di rilancio messe in campo a favore dell’economia, si parla di 20 milioni per i settori più colpiti, 3,5 dei quali sotto forma die incentivi da destinare al turismo. LEGGI ANCHE: — Un viaggio a, i luoghi da vedere raccontati da 6 ...

tariffando : Malta vi paga viaggiare: 200€ se visitate ed alloggiate nell'isola - heavilystrong : @atterismo non ne so molto ma oggi ho scoperto che malta per attirare i turisti dà 200 euro di bonus, me l'ha detto una mia amica -