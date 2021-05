Malta, bonus fino a 200 euro per i turisti: come ottenere l'incentivo (Di martedì 4 maggio 2021) Malta è molto avanti con la campagna vaccinale: si pensa a un passaporto e a tanti incentivi per le vacanze. Dal 1° giugno riparte il turismo, il governo ha stanziato 3,5 milioni di euro di bonus per ... Leggi su leggo (Di martedì 4 maggio 2021)è molto avanti con la campagna vaccinale: si pensa a un passaporto e a tanti incentivi per le vacanze. Dal 1° giugno riparte il turismo, il governo ha stanziato 3,5 milioni didiper ...

tariffando : Malta vi paga viaggiare: 200€ se visitate ed alloggiate nell'isola - heavilystrong : @atterismo non ne so molto ma oggi ho scoperto che malta per attirare i turisti dà 200 euro di bonus, me l'ha detto una mia amica -