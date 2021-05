Malinconie | perduti amori e terre selvagge

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La ricordate col vocalizzare toccante di Mercedes Sosa? Alfonsina y el mar, la struggente canzone di Ramirez (detto tra parentesi: tempo addietro i critici letterari più avanzati avevano decretato l’esilio perpetuo della parola struggente). La suonano con eleganza e discrezione anche loro due, Anja Lechner al violoncello e François Couturier al pianoforte nell’album Lontano (Ecm/Ducale). Bisogna stare al gioco con questi sedici brani in cui prevale un’atmosfera di romantica malinconia. Se ci si irrigidisce su una posizione austera, e non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Malinconie perduti

Il Manifesto

... inutile sfogliare l'album di conquiste,i genitori e il nonno, Agnelli lasciò a Valletta ... dei nove scudetti consecutivi e dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, non altrettanto delle...... inutile sfogliare l'album di conquiste,i genitori e il nonno, Agnelli lasciò a Valletta ... dei nove scudetti consecutivi e dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, non altrettanto delle...La ricordate col vocalizzare toccante di Mercedes Sosa? Alfonsina y el mar, la struggente canzone di Ramirez (detto tra parentesi: tempo addietro i critici letterari più avanzati avevano decretato l’e ...Eleonora Catalani in radio dal 30 aprile il nuovo singolo “Ti confesso che” Dal 30 aprile in radio “Ti confesso che”, il nuovo singolo della cantautrice potentina Eleonora Catalani, brano pop autobiog ...