Mahrez ancora decisivo, 2-0 sul PSG: Manchester City in finale di Champions League (Di martedì 4 maggio 2021) Manchester City-PSG 2-0 in semifinale di Champions League: Guardiola vola in finale, doppietta di Mahrez Leggi su 90min (Di martedì 4 maggio 2021)-PSG 2-0 in semidi: Guardiola vola in, doppietta di

alfonso25592 : RT @ZZiliani: Ancora #Mahrez (su assist di #Foden) col #PSG che poi perde la testa: espulso #DiMaria. #City superiore, per la prima volta n… - Antonio17071963 : RT @ZZiliani: Ancora #Mahrez (su assist di #Foden) col #PSG che poi perde la testa: espulso #DiMaria. #City superiore, per la prima volta n… - Dario95ct : #Mahrez sta ancora correndo sul campo dell' #EtihadStadium. #MCIPSG #ManCityPSG #UCL #COMEONCITIZENS #ComeOnCity - sportli26181512 : Doppio Mahrez, il Psg si inchina ancora: prima finale di Champions per il City: Doppio Mahrez, il Psg si inchina an… - romoli_massimo : Un mio caro amico di cui non faccio il nome,due minuti prima della partita mi manda questo messaggio 'che palle anc… -