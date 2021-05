Mafia: blitz carabinieri Catania, ordinanza per 40 indagati (Di martedì 4 maggio 2021) Gruppi legati a Cosa nostra sono stati disarticolati da un'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catania con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 40 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Gruppi legati a Cosa nostra sono stati disarticolati da un'operazione deidel Comando provinciale dicon l'esecuzione di un'di custodia cautelare nei confronti di 40 ...

Tra gli elementi di vertice, ricostruisce la Dda, c'era il boss Santo Alleruzzo che, nonostante una condanna all'ergastolo per duplice omicidio, mafia e traffico di droga che sta scontando detenuto a ...

Zingaretti inaugura 'Cento Incroci' a Centocelle Autrice di Grande Raccordo Criminale, il libro che ha descritto in anticipo il sistema di mafia ... con il funerale stile 'Padrino' del capostipite Vittorio, e poi nel 2018, con il blitz delle forze ...

Dalle indagini è emerso anche un ulteriore canale di finanziamento delle casse del clan: l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola ...

Il boss Alleruzzo e i gruppi attivi a Paternò e Belpasso Secondo l'accusa, gestivano un fiorente traffico di stupefacenti, in particolare marjuana e cocaina, ma anche estorsioni, riciclaggio, ricettazione e avrebbero creato una situazione di grave condizion ...

