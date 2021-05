Mafia | agente scorta Borsellino sopravvissuto smentisce Avola | ' sportello auto era chiuso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) - "Lodell'blindata del giudicequel pomeriggio non era stato lasciato aperto, come è stato detto in trasmissione. Era stato, anche perché se fosse stato aperto si sarebbe distrutto tutto quello che c'era all'interno dell'mobile, compresa la valigetta, che poi, invece, è stata ritrovata quasi integra". A parlare in una intervista esclusiva all'Adnkronos è Antonio Vullo, l'unicodi, il 19 luglio del 1992, alla strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paoloe cinque agenti della. Vullo era alla guida della primavettura di staffetta, che precedeva quella in cui viaggiava il ...